Bescheiden 'Melania-effect' voor toerisme Slovenië

Het Sloveense bureau voor de statistiek registreerde in de eerste zes maanden van het jaar ruim 1,9 miljoen vakantiegangers in het landje, dat zelf maar 2 miljoen inwoners heeft. Het aantal bezoekers uit de VS nam met 15% toe.

Het bureau noemt het zelf wel opvallend dat er geen opvallende stijging van het aantal bezoekers is in Sevnica. In die plaats werd de echtgenote van de Amerikaanse president als Melanija Knavs geboren.

De toerismesector in Slovenië probeert duidelijk wel een graantje mee te pikken van de verkiezing van Trump. Wie er in geïnteresseerd is, kan in speciale tours de 'voetstappen van Melania Trump' volgen. De rondleidingen voeren langs plaatsen waar ze gewoond, gewerkt en gestudeerd heeft.

De beroemdste dochter van Slovenië verliet haar geboorteland overigens al als twintiger en bouwde al gauw een nieuw bestaan op in de VS. De laatste keer dat ze terug in Slovenië geweest is, was volgens ingewijden in 2002, toen ze haar man kwam voorstellen aan haar ouders.