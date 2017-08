Toerist keert weer terug naar Turkije in tweede kwartaal

​In het tweede kwartaal verwelkomde het land beduidend meer vakantiegangers dan een jaar terug. Ook de omzet van de Turkse toerismesector zat flink in de lift, blijkt maandag uit cijfers van het statistiekbureau TurkStat.

In april, mei en juni kozen in totaal een kleine 8,9 miljoen mensen voor een verblijf aan de Turkse kust of een andere bestemming in het land. Dat is dik 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Al die reizigers leverden Turkije omgerekend zo'n 4,6 miljard euro op, wat neerkomt op een toename van bijna 9 procent. Ruim een tiende van de vakantiegangers betrof Turken die in het buitenland wonen.

Door aanslagen en een mislukte coup raakte Turkije vorig jaar behoorlijk uit de gratie als vakantieland. Er gingen bijna een kwart minder toeristen heen.

Grote reisorganisaties zeiden de afgelopen maanden al dat ze de vraag naar vakanties in Turkije weer voorzichtig wat zagen aantrekken.