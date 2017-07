'China vraagt moederbedrijf Vivat buitenlandse bezittingen te verkopen'

Dit meldt persbureau Bloomberg maandag op basis van anonieme bronnen. Onduidelijk is hoe Anbang op het verzoek heeft gereageerd.

Een woordvoerder van Anbang stelde dat het Chinese concern geen plannen heeft om onderdelen te verkopen en dat de financiën van de onderneming op orde zijn.

Vivat, het voormalige SNS Reaal, werd in 2015 aan Anbang verkocht door de Nederlandse overheid. De overname was onderdeel van een bredere overnamestrategie van Anbang. Via Vivat werd bijvoorbeeld een hypotheekportefeuille van Rabobank overgenomen en Anbang stak ook bijna 2 miljard dollar in de overname van het Waldorf Astoria Hotel in New York.

Maar de laatste maanden is het bedrijf onder het vergrootglas van autoriteiten komen te liggen. Voorzitter Wu Xiaohui werd medio juni in hechtenis genomen.