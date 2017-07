Heineken verkoopt meer bier in eerste helft 2017

Dat meldt het concern maandag bij de publicaties van de cijfers, waarbij zowel de omzet als de winst hoger uitviel.

Heineken verkocht in de eerste jaarhelft 2,6 procent meer bier. Azië bleef daarbij de regio met de sterkste groei. In deze regio werd onder meer geprofiteerd van de sterke vraag naar A-merken. In Vietnam, een van de belangrijkste markten van de brouwer, stuwde het merk Tiger de verkopen.

Europa

In Europa, de grootste markt voor Heineken, was er ook meer vraag naar bieren van de brouwer, geholpen door het warme zomerweer en de lancering van Heineken 0.0.

Ook in de andere regio's was voor Heineken sprake van groei. Daarbij profiteerde het concern van prijsstijgingen in landen zoals Mexico en Nigeria, die te boek staan als grote afnemers.

Ivoorkust

Heineken opende onlangs in Ivoorkust een nieuwe brouwerij. Volgens topman Jean-François van Boxmeer is Afrika de komende twintig tot dertig jaar een groeimarkt voor bierverkopen.

Hij denkt dat de recente overname van SABMiller door AB InBev ook vooral door Afrika is ingegeven. ''Wij hadden dat al langer door", aldus Van Boxmeer. De topman is ook niet bang voor concurrentie.

Omzet

De omzet van de brouwer steeg in de eerste zes maanden van het jaar naar bijna 10,5 miljard euro, tegen 10,1 miljard een jaar eerder.

De operationele winst steeg van 1,7 miljard naar 1,8 miljard euro. De nettowinst (beia) kwam uit op iets meer dan 1 miljard euro. Dat bedrag viel op autonome basis 10,5 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Sterke resultaten

Van Boxmeer spreekt van sterke resultaten. Hij houdt vast aan de eerder uitgesproken groeiverwachtingen van de winst en de omzet ten opzichte van een jaar eerder. Wel hield hij een slag om de arm vanwege de economische omstandigheden die volgens hem onzeker blijven.

De overname van de Britse pubs van Punch Taverns ligt volgens Van Boxmeer op schema. Heineken wacht op de goedkeuring van de Britse concurrentiewaakhond. Verder voert Heineken nog altijd gesprekken over het afwikkelen van distributiecontracten in Brazilië.

Kleinere brouwers

Heineken is niet van plan om succesvolle kleinere brouwers van ambachtelijke bieren over te nemen. Volgens Van Boxmeer hebben kleine brouwers de interesse voor bier op de kaart gezet en verdienen zij alle complimenten. Maar een overnamegolf in dit segment sluit hij uit.

Van Boxmeer sprak maandag zijn bewondering uit voor de creativiteit en vindingrijkheid van kleinere ambachtelijke brouwers. Maar hij benadrukt dat ook Heineken in dat opzicht niet stilzit. In de VS lijfde Heineken eerder al craft-biermaker Lagunitas in.

Brand

In Nederland geeft Heineken ''amateurbrouwers" de kans om via dochtermerk Brand nieuwe smaken in de markt te zetten. Voordat Heineken Brand overnam, bestond het smaakpalet van de Limburgse brouwer uit Brand Pils en Brand Up.

Tegenwoordig timmert Brand landelijk aan de weg met een veelvoud aan smaken. Het goed vermarkten van dat bier is volgens Van Boxmeer een combinatie van ''diversiteit, geld en mentaliteit."