'Situatie onjuist voorgestelde winkansen kostte Staatsloterij 30 miljoen'

Dat bedrag noemt hij zaterdag in de krant "een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen". Tegelijkertijd was het volgens de topman "absoluut noodzakelijk".

Tussen 2000 en 2008 verzuimde de Staatsloterij te melden dat ook niet-verkochte loten aan trekkingen meededen. Daardoor konden prijzen vallen op loten die niet waren verkocht, waardoor de winkansen kleiner waren dan de consument dacht.

Verschillende claimzaken later heeft de Staatsloterij als goedmaker eind mei een bijzondere trekking voor gedupeerden georganiseerd, met een prijzenpot van 13,5 miljoen euro.

Herstel van vertrouwen

Onkenhout noemt de trekking "een groot succes" en ziet het als eerste stap op weg naar herstel van vertrouwen. "Hoe het publiek nu over ons denkt is nog wat vroeg om over te oordelen. Maar we zien het vertrouwen in ieder geval niet verder dalen", zo stelt de topman.