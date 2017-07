Elliott krijgt steun van nog een aandeelhouder voor vergadering

Dat meldde een woordvoerder van het bedrijf vrijdag aan persbureau Bloomberg.

De stellingname van Eminence is een steun in de rug voor de activistische investeerder Elliott Advisors die de positie van Burgmans al lange tijd ter discussie stelt en daarvoor zelfs juridische stappen zette. Elliott is niet te spreken over de weigering van de president-commissaris om in overleg te gaan met het Amerikaanse PPG Industries en diens overnamevoorstellen voor Akzo.

Bij de Akzo-vergadering in september is het daarbij voor aandeelhouders niet mogelijk om agendapunten aan te dragen omdat dit uiterlijk zestig dagen van tevoren moet gebeuren. Die deadline is inmiddels verlopen. Elliott sprak donderdag tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam van een strategische misser van Akzo. De investeerder werd bij het kort geding gesteund door aandeelhouder York Capital.

Eminence, dat 1,2 procent van de aandelen Akzo bezit, nam overigens geen standpunt in over de positie van Burgmans.