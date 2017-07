Economie Spanje draait weer op volle toeren

Het groeicijfer betekent dat de economie van Spanje de omvang nadert die ze had voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2008.

Het bruto binnenlands product groeide in het tweede kwartaal met 0,9%, nadat in de eerste drie maanden van het jaar al een plus van 0,8 procent genoteerd was. Vergeleken met een jaar geleden is het BBP met 3,1 procent toegenomen.

Analisten gingen ervan uit dat de economie in Spanje dit jaar wat zou afkoelen, maar in het eerste halfjaar strafte het land die verwachting af. De groei in Spanje is groter dan het gemiddelde in de eurozone.

Het is het elfde kwartaal op rij dat de economie in Spanje groei laat zien.

Werkloosheid

Het Spaanse statistiekbureau gaf geen verdere bijzonderheden over het groeicijfer. Analisten denken volgens persbureau Bloomberg dat vooral een toename van de huishoudelijke consumptie een rol speelt, geholpen door groeiende werkgelegenheid en een stabiele export. Ook het toerisme trekt verder aan.

Donderdag werd al bekend dat de werkloosheid in Spanje het laagst is in acht jaar. Wel zit nog altijd 17,2 procent van de Spanjaarden zonder werk.

Groeiverwachting

Het IMF heeft zijn groeiverwachting voor heel 2017 voor Spanje bijgesteld van 2,6 naar 3,1 procent. De regering van premier Rajoy houdt het zelf op 3 procent.

De goede ontwikkelingen in Spanje hebben kredietbeoordelaar S&P ertoe gebracht de kredietwaardigheid van het land op te schroeven van ‘stabiel’ naar ‘positief’.