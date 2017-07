Ook Delta Airlines vliegt niet meer op Venezuela

De laatste vlucht van Delta van Caracas naar Atlanta vertrekt op 17 september.

Delta vloog nog maar een keer per week op Venezuela. De verbinding werd drie jaar geleden drastisch teruggeschroefd vanwege een conflict met de regering van dat land over het berekenen van verkochte tickets in de zwakke Venezolaanse valuta.

Deze week kondigde ook de Colombiaanse maatschappij Avianca aan het helemaal voor gezien te houden in Venezuela. In juni gooide United Airlines al de handdoek in de ring.

Maatschappijen als Lufthansa en Air Canda vliegen ook niet meer op Venezuela. Air France, Iberia, Air Europa en TAP doen dat nog wel, maar wel minder regelmatig.

Protesten

Venezuela is in de greep van felle protesten tegen president Maduro. Bij de betogingen zijn doden gevallen.

Maduro wil meer macht naar zich toe trekken via de vorming van een nieuw parlement. De regering van de VS heeft gereageerd met sancties voor hooggeplaatste Venezolanen.