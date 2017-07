'EU-lidstaten steunen meer Russische sancties'

Duitsland zou het voorstel hebben gedaan tijdens een bijeenkomst in Brussel afgelopen woensdag, meldt Reuters op basis van anonieme diplomaten. Naar verluidt is er “politiek begrip” voor de Duitse maatregel.

De EU heeft al een reisverbod uitgevaardigd voor 150 personen en 37 bedrijven om hun betrokkenheid bij de situatie in Oekraïne en de Krim. Ook zijn hun bezittingen in de Europese Unie ‘bevroren’.

Een week geleden maakte Siemens bekend dat vier gasturbines die het bedrijf had geleverd aan Russische bedrijven tegen de afspraak in werden gebruikt op de Krim. Het contract, dat in 2016 werd gesloten, was eigenlijk voor de bouw van de turbines in het Zuid-Russische Taman. Maar een Russische onderneming bouwde de gasturbines om en transporteerde ze naar de Krim.

Het Duitse conglomeraat heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Russische zakenpartners en heeft ook bekendgemaakt zich terug te trekken uit Rusland.