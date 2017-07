Fiat Chrysler profiteert van aantrekkende verkopen SUV's

Ook de sportieve terreinwagen van het minder gangbare luxemerk Maserati, de Levane SUV, bleek daarbij populair.

De verkoopplus van SUV's, zorgde er onder meer voor dat het effect van moeilijkere marktomstandigheden in de Verenigde Staten teniet werd gedaan. In Europa wist Fiat Chrysler 11 procent meer auto's in de markt te zetten.

De winst in Europa viel 40 procent hoger uit. In de Verenigde Staten was sprake van een daling van het aantal leveringen met bijna 7 procent.

De aangepaste winst voor rente en belastingen van Fiat Chrysler steeg met 16 procent tot 1,9 miljard euro. Dat was meer dan de 1,8 miljard euro die kenners in doorsnee voorzagen. De omzet steeg een fractie tot bijna 28 miljard euro.

De wereldwijde verkoop van Maserati's steeg met 91 procent, door de groeiende vraag naar de Levante. Daarbij vielen de opbrengsten ruim vier keer hoger uit.