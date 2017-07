Brussel wil einde aan belastingvrijstelling Belgische en Franse havens

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) maakte haar besluit donderdag in Brussel bekend. In januari vorig jaar beval ze Nederland al het mes te zetten in belastingvoordelen waar de zes zeehavens van profiteren.

''Het gelijke speelveld en de eerlijke concurrentie worden verstoord wanneer havens ongerechtvaardigd worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dat moet ophouden." België en Frankrijk krijgen tot eind 2017 de tijd.

Antwerpen

In België gaat het om de havens van Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Namen en Oostende, en die langs de kanalen in Henegouwen en Vlaanderen.

Zij vallen onder een ander belastingstelsel, met een andere belastinggrondslag en andere tarieven, waardoor de Belgische havens een lager belastingtarief genieten dan andere ondernemingen in België.

Bordeaux

De meeste Franse havens zijn op grond van het Franse recht volledig vrijgesteld van winstbelasting. Daar betreft het de elf 'grands ports maritimes'.

Dat zijn Bordeaux, Duinkerken, La Rochelle, Le Havre, Marseille, Nantes-Saint-Nazaire, Rouen, Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion, de autonome haven van Parijs. Net als havens die worden geëxploiteerd door kamers van industrie en handel.

Infrastructuur

''Havens zijn belangrijke infrastructuur voor economische groei en regionale ontwikkeling", aldus Vestager. Ze wijst erop dat de commissie in mei een aantal regels voor staatssteun in zee-, binnen- en luchthavens heeft versoepeld om investeringen aan te jagen.

De lidstaten mogen voortaan tot 150 miljoen euro steken in zeehavens en tot 50 miljoen euro in binnenhavens zonder daarvoor eerst in Brussel toestemming te moeten vragen. ''Dat bespaart de lidstaten tijd en moeite.''