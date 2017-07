Omstreden rentetarief Libor in 2021 geschrapt

Een paar jaar geleden speelde een omvangrijk fraudeschandaal rondom Libor, voluit 'London interbank offered rate', en het vergelijkbare Euribor.

Bankiers hadden de rentetarieven gemanipuleerd. Ook Rabobank was bij de affaire betrokken en die heeft dat moeten bekopen met honderden miljoenen euro's aan boetes. In totaal werd voor zo'n 9 miljard aan boetes uitgedeeld en werden meerdere bankiers veroordeeld.

Libor vormt de basis voor zo'n 300 biljoen euro aan financiële producten. Het tarief wordt samengesteld uit de dagelijkse schattingen van twintig banken over leningen aan elkaar, berekend in vijf valuta en in zeven verschillende periodes. Na het Libor-schandaal werd besloten dat de vaststelling van het tarief meer op basis van echte transacties zou moeten gebeuren.

Volgens FCA-topman Andrew Bailey is het tarief niet houdbaar vanwege het gebrek aan bruikbare transactiegegevens. ''We kunnen de overgang naar een tarief op basis van transactiegegevens niet voltooien als de markten ondertussen gebruik blijven maken van Libor in zijn huidige vorm."

In mei werd besloten dat de Euribor voorlopig niet op de schop wordt genomen. Een voorstel daartoe werd afgewezen door het Europese instituut (EMMI) dat daarover gaat. Een proef met het vaststellen van Euribor op basis van echte transactiegegevens viel volgens beleidsmakers tegen. Er wordt nog gekeken naar een ander, hybridemodel.