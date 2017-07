Shell profiteert van aantrekkende olieprijs

Dat blijkt uit cijfers die de Brits-Nederlandse olie- en gasreus donderdag naar buiten bracht.

De winst van Shell liep op naar 3,6 miljard dollar, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. Een jaar eerder was dat nog 1 miljard dollar.

Shell boekte bij Upstream, de divisie die verantwoordelijk is voor de zoektocht naar en de productie van ruwe olie, een winst van 339 miljoen dollar, terwijl vorig jaar hier nog een verlies van 1,3 miljard dollar werd geleden.

Raffinage

Bij Downstream, raffinage en verkoop van olieproducten, klom de winst naar 2,5 miljard dollar. Vorig jaar ging het nog om 1,8 miljard dollar. De olie- en gasproductie van Shell kwam in de afgelopen periode uit op het equivalent van 3,5 miljoen vaten per dag. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar.

Verder heeft het concern de afgelopen tijd fors het mes gezet in de kosten door vele duizenden banen te schrappen. De operationele kasstroom van 11,3 miljard dollar is het hoogste niveau in meer dan twee jaar. Topman Ben van Beurden sprak in een toelichting dan ook van een sterk kwartaal voor het bedrijf.

Besparingen

Shell verkocht in de afgelopen periode voor ruim 9 miljard dollar aan bezittingen, waaronder activiteiten in Canada, Azië en Australië.

Die verkopen maken deel uit van het desinvesteringsprogramma van Shell ter waarde van 30 miljard dollar na de overname van het Britse gasbedrijf BG Group vorig jaar. Daarvan is inmiddels meer dan 25 miljard dollar voltooid.

Banen

Van Beurden laat verder weten nog meer ruimte te zien voor verdere kostenbesparingen. Shell is onder meer van plan nog meer banen te schrappen in Nederland bovenop het verlies van honderden arbeidsplaatsen in Nederland eerder.

Hij stelde daarnaast dat Shell in een ''sterke en krachtige definitieve transitie'' zit en het bedrijf steeds weerbaarder wordt.