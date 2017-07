Bierproducent AB InBev profiteert van prijsstijgingen

Het bedrijf profiteerde enerzijds van hogere prijzen, terwijl anderzijds stevige kostenbesparingen werden gerealiseerd na de overname van branchegenoot SABMiller. Het zei verder dat de tweede jaarhelft er veelbelovend uitziet.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) van de brouwer steeg met bijna 12 procent tot iets minder dan 5,4 miljard dollar (4,6 miljard euro). AB InBev probeert nieuwe markten aan te boren voor groei.

Zo richt het concern zijn pijlen onder meer op Afrika, waar het door de overname van SABMiller een forse stap zette. Het bedrijf kondigde verder aan 2 miljard dollar te willen investeren in de VS, vooral om de verkoop van premiumbier aan te jagen.

De overname van SABMiller moet uiteindelijk 2,8 miljard dollar aan besparingen opleveren. AB InBev kondigde aan circa 5500 banen te schrappen.

In het afgelopen kwartaal werd voor 335 miljoen dollar aan kosten bespaard. Ook zet het concern in op andere producten dan bier. Zo nam het concern in de VS onlangs de producent van onder meer energiedranken Hiball over.