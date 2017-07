Amerikaanse bankenkoepel Fed houdt rente onveranderd

Daarmee blijft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten op 1 tot 1,25 procent. Het besluit was algemeen verwacht op de financiële markten. In juni krikte de centrale bank de rente nog op. De Fed heeft een verwachting uitgesproken voor nog één renteverhoging dit jaar.

De Fed stelde verder dat ''relatief spoedig'' zal worden begonnen met het afbouwen van zijn omvangrijke balans van circa 4500 miljard dollar die werd opgebouwd door het opkoopbeleid. Daarbij kocht de Fed in de nasleep van de financiële crisis staatsobligaties en hypotheekgerelateerde leningen op om zo de economie te stimuleren.

Balansafbouw

In juni kondigde de centrale bank aan dat de afbouw van de balans waarschijnlijk dit jaar zal beginnen. Mogelijk kan de Fed bij het rentebesluit in september met een timing komen voor het begin van de afbouw.

Volgens een begeleidende verklaring was het rentebesluit unaniem. De Fed herhaalde verder dat de rente geleidelijk verhoogd zal worden, afhankelijk van de economische gegevens. Vrijdag komt een eerste raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal.

Janet Yellen

President Donald Trump liet dinsdag in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal weten te overwegen Janet Yellen te vragen langer aan te blijven als voorzitter van de Fed. Eerder kwamen nog berichten naar buiten dat Trump niet van plan zou zijn Yellen volgend jaar te nomineren voor een tweede termijn en zijn economisch topadviseur Gary Cohn zou willen voordragen als nieuwe Fed-voorzitter.

De termijn van Yellen loopt tot begin volgend jaar februari. Ze uitte onlangs kritiek op de groeidoelstellingen van 3 procent voor de Amerikaanse economie van Trump. Ze noemde dat geweldig, maar zeer uitdagend.

Ook benadrukte ze dat er naast de door Trump geplande belastinghervormingen, vermindering van regelgeving en investeringen in infrastructuur meer voor nodig zal zijn, zoals verbetering van het onderwijs in de VS.