Ford verwacht meer winst te kunnen maken in 2017

Netto hield Ford over het afgelopen kwartaal ruim 2 miljard dollar over, een kleine 4 procent meer dan een jaar terug in de boeken ging.

Dat komt neer op een aangepaste winst van 0,56 dollar per aandeel. De opbrengsten gingen tegelijkertijd omhoog van 39,5 miljard dollar naar 39,9 miljard dollar.

''Maar we hebben de mogelijkheid om nog meer te leveren'', verklaart de in mei aangetreden topman Jim Hackett. Hij wijst onder meer op het succes van de zogeheten F-Series, waarvan de verkopen in de VS hun beste kwartaal sinds 2001 kenden.

Bij Ford wordt voor heel 2017 nu gerekend op een winst per aandeel van 1,65 dollar tot 1,85 dollar, waar eerst nog werd uitgegaan van zo'n 1,58 dollar.

De autobouwer heeft een moeilijke periode achter de rug. Hacketts voorganger Mark Fields moest eerder dit jaar vertrekken, omdat hij er maar niet in slaagde om het tij keren.