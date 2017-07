Coca-Cola overtreft winstverwachtingen in tweede kwartaal

Het concern was ook iets positiever over de winstverwachtingen voor heel 2017. Coca-Cola sneed de afgelopen tijd voor miljarden dollars in de kosten en verhoogde tegelijkertijd zijn prijzen om de winstgevendheid te verhogen.

De winst per aandeel exclusief enkele posten kwam in de afgelopen periode uit op 0,59 dollar. Marktkenners hadden gerekend op 1 dollarcent minder. Het aandeel Coca-Cola ging in New York in de voorbeurshandel omhoog.

De nettowinst pakte overigens fors lager uit dan een jaar eerder, op een kleine 1,4 miljard dollar. Dat is een daling van 60 procent. Dat had vooral te maken met kosten die het bedrijf moest maken bij het afstoten van bottelactiviteiten. De omzet daalde om die reden met 16 procent tot 9,7 miljard dollar.

De vergelijkbare omzet steeg met 3 procent, vooral als gevolg van groeiende verkopen van sap en water.