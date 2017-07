KPN boekt meer winst op dalende omzet

KPN meldt woensdag een omzet van ruim 1,63 miljard euro over het tweede kwartaal. Dat was 2,7 procent minder dan een jaar eerder.

De operationele winst steeg tot 232 miljoen euro, een toename van 13 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

De opbrengsten van KPN stonden onder druk door de achteruitgang op de zakelijke markt. Die werd weer deels gecompenseerd door de vooruitgang van het telecombedrijf op de consumentenmarkt.

Op de consumentenmarkt profiteerde het bedrijf onder meer van het bundelen van diensten zoals bellen, internet en tv. Op de zakelijke markt was er sprake van daling van ''internationaal verkeer" terwijl ook de ''prijsdruk in mobiel" zorgde voor lagere opbrengsten.

Veel bedrijven kiezen voor nieuwe technologieën en diensten om met elkaar te communiceren. Dat gaat ten koste van de traditionele telecomdiensten. KPN hoopt zijn klanten in de toekomst meer IT-gerelateerde diensten te verkopen.

Winst

Het voor eenmalige posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat (ebitda, geschoond) steeg met 1,5 procent naar 601 miljoen euro. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal met 18 procent, tot 191 miljoen euro, tegenover 162 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

KPN werd hierbij geholpen door lagere investeringen. Deze vielen op jaarbasis een vijfde lager uit. Verder leverden kostenbesparingen aan het einde van het tweede kwartaal structureel 65 miljoen euro op.

"Al met al staan we er goed voor om de doelen te realiseren die we ons aan het begin van het jaar hebben gesteld", zegt CEO Eelco Blok in een reactie. "We liggen goed op schema met de belangrijkste prioriteiten van onze strategie."

"Desondanks moeten we de klanttevredenheid in zakelijke markt nog verder verbeteren en ervaren we sterke prijsconcurrentie in de mobiele markt voor grote zakelijke klanten."

Investeringen

Voor heel het jaar voorziet KPN een bedrijfsresultaat dat in lijn ligt met 2016. Het bedrijf heeft circa 1,2 miljard euro aan investeringen gepland. Verder sprak KPN de intentie uit om 0,11 euro dividend per aandeel uit te keren. Dit wordt in de toekomst waarschijnlijk verhoogd, omdat het bedrijf meer geld in kas heeft. Dat komt onder meer door lagere rentelasten.

De impact van de nieuwe regels voor roaming schat KPN voor heel 2017 op 40 miljoen tot 50 miljoen euro. Door nieuwe EU-regels hoeven klanten bijna geen rekening meer te houden met extra kosten voor roaming in het buitenland. Die extra kosten zijn sinds medio juni voor de provider.