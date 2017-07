'Verenigd Koninkrijk wil verkoop diesels en benzineauto's in 2040 verbieden'

Dat zal de Britse overheid woensdag aankondigen, schrijven Britse kranten.

Het Verenigd Koninkrijk treedt hiermee in de voetsporen van Frankrijk en Noorwegen. In die landen zijn in de toekomst alleen nog hybride of elektrische auto's toegestaan.

Het is nog onduidelijk of het Verenigd Koninkrijk hybride auto's ook in de ban wil doen. De maatregelen maken deel uit van een meerjarenplan om luchtvervuiling tegen te gaan.

In Frankrijk is gekozen voor een premie voor mensen die een oude auto inleveren. Ook in dit land gaat het verbod in het jaar 2040 in. In Noorwegen is dat in 2025 al.