Telecomreus AT&T boekt meer winst

Het aandeel reageerde nabeurs positief op de resultaten.

De omzet kwam in de drie maanden tot 30 juni uit op 39,8 miljard dollar tegenover 40,5 miljard dollar een jaar eerder. Onder de streep resteerde 3,9 miljard dollar. Een jaar eerder was dat in dezelfde periode nog 3,4 miljard dollar. De winst per aandeel van 0,79 dollar was meer dan de 0,74 dollar waar analisten gemiddeld op hadden gerekend.

AT&T houdt vast aan zijn winstverwachting voor het jaar. Afgezien van de beoogde overname van mediaconcern Time Warner wordt gerekend op een groei van de winst per aandeel. Ook de operationele marge moet verder omhoog. Concrete omzetprognoses geeft het bedrijf niet gezien de onzekere inkomsten uit de verkoop van mobieltjes.