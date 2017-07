Michael Kors koopt schoenenfabrikant Jimmy Choo

Jimmy Choo werd tijdens de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht door de gelijknamige schoenmaker. Het merk is vooral bekend van schoenen met stilettohakken en modeaccessoires. Jimmy Choo werd in april in de etalage gezet door grootaandeelhouder JAB Holding, die zich meer wil gaan richten op consumentengoederen.

Michael Kors betaalt een bedrag in cash van 2,30 Britse pond (2,57 euro) per aandeel. Dat is 36,5 procent meer dan de aandelenprijs voor de aankondiging van de koop.

Klanten

Het Amerikaanse bedrijf, vooral bekend van zijn handtassen, kampte de afgelopen tijd met teruglopende klantenaantallen in zijn winkels.

Als reactie op die ontwikkeling richt het bedrijf zich nu ook op jurken en mannenkleding en heeft de onderneming geïnvesteerd in de eigen online activiteiten.

Volgens Michael Kors zal Jimmy Choo onder de huidige directie blijven opereren zoals het bedrijf nu doet.

Onderscheidend

"Jimmy Choo is een iconisch en vooraanstaand luxemerk dat onderscheidende schoenen, handtassen en andere accessoires aanbiedt", zei Michael Kors, erevoorzitter en creatief directeur. "We bewonderen de glamoureuze stijl en trendsettende aard van de ontwerpen van Jimmy Choo."

De schoenenfabrikant werd in 2011 overgenomen door JAB Holding voor meer dan 500 miljoen pond (558 miljoen euro). Het bedrijf maakte in 2014 zijn debuut op de London Stock Exchange voor 1,57 euro per aandeel. Maandag sloot de koers op 2,18 euro.