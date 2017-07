Winst mediaconcern Sanoma gedrukt door eenmalige posten

De nettowinst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 50,8 miljoen euro. Dat is bijna de helft (47,6 procent) minder vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit een dinsdag verschenen halfjaarbericht.

In het tweede kwartaal van 2016 had een wijziging in de pensioenregeling in Nederland nog een positief effect van 70,6 miljoen euro op de winst. Doordat dit effect dit jaar ontbreekt, is de winst flink lager uitgevallen.

De omzet van het concern daalde in het tweede kwartaal met bijna 2 procent van 449,7 miljoen euro naar 441,4 miljoen euro. Dat kwam vooral door een daling van de inkomsten uit televisiereclames.

Als SBS buiten beschouwing wordt gelaten, bleef de operationele winst van Sanoma in het tweede kwartaal stabiel. Die kwam uit op 78,8 miljoen euro, tegen 78,6 miljoen een jaar eerder.

Verlies

Over de eerste zes maanden van het jaar leed het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse tijdschriften Libelle en Donald Duck en nieuwssite NU.nl een verlies van ruim 372 miljoen euro.

De resultaten werden gedrukt door een aantal eenmalige posten. Sanoma moest in het eerste kwartaal van dit jaar een flinke afschrijving in de boeken zetten voor de verkoop van de Nederlandse SBS-televisiezenders aan John de Mol.

Het bedrijfsresultaat kwam in de eerste jaarhelft uit op 93,1 miljoen euro. Dat is 5 procent meer vergeleken met de eerste zes maanden van vorig jaar (88,8 miljoen euro).

Nederland en België

In Nederland en België zag Sanoma de winstgevendheid van de printtak en online tak verbeteren. Volgens de onderneming is dat het gevolg van kostenbeheersing en het stroomlijnen van interne processen.

De operationele winst van de Nederlands-Belgische tak steeg in het tweede kwartaal met 15 procent naar 24,6 miljoen euro, tegen 21,4 miljoen een jaar eerder. De omzet daalde met 1,2 procent. Bij deze cijfers is SBS buiten beschouwing gelaten.

"Zoals verwacht zijn we qua omzet redelijk stabiel gebleven in het tweede kwartaal en hebben we binnen print en online een goede winstverbetering gerealiseerd", stelt CEO Peter de Mönnik van de tak in België en Nederland.

"Wij spelen continu in op de uitdagingen in de markt en de aanhoudende, veranderende mediaconsumptie van de consument."

Verwachtingen

Sanoma houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel het jaar, ondanks de ''iets tegenvallende'' advertentiemarktontwikkeling in Finland. De onderneming voorziet dat de omzet in heel 2017 stabiel blijft en dat het bedrijfsresultaat hoger zal zijn dan 10 procent.

Eerder deze maand werd de verkoop van SBS aan Talpa van De Mol afgerond. Dat bracht 237 miljoen euro in het laatje. Volgens Susan Duinhoven, topvrouw bij het mediaconcern, kunnen de schulden hiermee aanzienlijk worden verlaagd.