AkzoNobel schuift eisen aandeelhouder Elliott opzij

Op de vergadering op 8 september zal wel worden gestemd over de benoeming van de nieuwe topman Thierry Vanlancker, de opvolger van de afgetreden Ton Büchner. Elliott eist al langere tijd een stemming over het ontslag van Burgmans. De activistische investeerder is niet te spreken over de weigering van de president-commissaris om te overleggen met PPG Industries over de overnamevoorstellen van de Amerikanen.

Donderdag speelt een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam over die eis. Burgmans kondigde dinsdag zelf aan na afloop van zijn derde termijn in april volgend jaar af te zullen treden, los van buitengewone omstandigheden.

Ook loopt er nog een zaak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daar wil Elliott nader onderzoek afdwingen naar het beleid van Akzo. Die zitting is op 20 september.

Deadline

Bij de vergadering in september is het niet mogelijk voor aandeelhouders om agendapunten aan te dragen omdat dit uiterlijk zestig dagen van tevoren moet gebeuren. Die deadline is inmiddels al verlopen. In een maandag gepubliceerde brief waarschuwde Elliott dat als Akzo de aandeelhouders buitenspel zou zetten dit leidt tot een verdere verslechtering van de relatie tussen het bedrijf en zijn aandeelhouders.

Akzo zal op de bijeenkomst wel komen met een aantal voorstellen om de relatie met zijn aandeelhouders te verbeteren en te versterken. Zo gaat Akzo binnen de raad van commissarissen een commissie voor aandeelhoudersrelaties instellen.

De aandeelhouders kunnen op een later moment ook nog stemmen over de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak. Op de vergadering in september zal daarover meer duidelijkheid worden geboden door Akzo. Het bedrijf gaf aan dat het afsplitsingsproces op koers ligt en in april volgend jaar afgerond zou moeten worden.

Resultaten

AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een licht hogere omzet behaald, maar de winst ging omlaag onder meer door kosten die zijn gemoeid met de nieuwe strategie van het bedrijf. Dat blijkt uit cijfers die het verf- en chemieconcern dinsdag heeft gepubliceerd.

De omzet steeg met 2 procent tot bijna 3,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst daalde echter met 4 procent tot 301 miljoen euro. Dat had mede te maken met een buitengewone post van 20 miljoen euro in verband met de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak van Akzo. Ook had het bedrijf te kampen met kosten voor juridische zaken en mededingingskwesties.

Het resultaat voor rente en belastingen (ebit) zakte met 6 procent tot 461 miljoen euro. Akzo sprak de verwachting uit dat de ebit dit jaar circa 100 miljoen euro hoger zal uitvallen dan het resultaat van 1,5 miljard euro in 2016.

In de eerste helft van dit jaar klom de omzet met 4 procent tot ruim 7,4 miljard euro en werd een nettowinst in de boeken gezet van 541 miljoen, een daling met 2 procent. De ebit bedroeg 837 miljoen euro.

Akzo verwacht verdere positieve ontwikkelingen in bijna alle markten met uitzondering van Groot-Brittannië, terwijl Latijns-Amerika naar verwachting zal stabiliseren. De marktomstandigheden in de scheepvaart en olie- en gasindustrie blijven echter uitdagend, aldus Akzo.