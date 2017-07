'Duitse bedrijven bezorgd over Turkije-conflict'

Persbureau Bloomberg meldt vrijdag dat lobbyisten van het Duitse bedrijfsleven het conflict als een reële bedreiging zien voor de export. Duitse bedrijven zouden op kleine basis al investeringen in Turkije hebben teruggedraaid.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel kondigde donderdag aan dat Berlijn zich harder gaat opstellen tegen Turkije. De Duitse regering zal zich niet langer beperken tot het uiten van zorgen over mensenrechtenschendingen in Turkije.

Gabriel zinspeelde daarbij ook op economische maatregelen. Hij zei dat de exportverzekering die de overheid geeft voor de uitvoer van producten naar Turkije, wordt heroverwogen.

Belangen

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Turkije en andersom zijn de belangen ook groot. De wederzijdse handel vertegenwoordigt een waarde van 36 miljard dollar en een kleine zevenduizend Duitse bedrijven zijn in het land actief.

Deutsche Bank is een van de eerste grote bedrijven die concrete stappen hebben genomen naar aanleiding van de diplomatieke rel. De bank heeft activiteiten teruggeschroefd bij de derivatentak van zijn Turkse vestiging, waar 116 mensen werken.

In januari werd Deutsche Bank in de Turkse krant Yeni Safak beschuldigd van 'economisch terrorisme'. Samen met andere financiële instellingen zou Deutsche Bank bewust proberen de economie van Turkije te ondermijnen.

Hugo Boss

Modemerk Hugo Boss zegt de zaak "zeer serieus" te nemen en "nauwlettend in de gaten" te houden. De grootste fabriek van Hugo Boss is gevestigd in Izmir, er werken bijna vierduizend mensen.

Mediabedrijf Axel Springer doet geen nieuwe investeringen meer in Turkije, uit protest tegen de vervolging van journalisten in het land. Axel Springer heeft een belang van 7 procent in de Turkse televisiezender Dogan TV.

Andere grote bedrijven

Onder de andere Duitse multinationals met grote belangen in Turkije zijn Volkswagen, Siemens en Daimler. Volkswagen heeft een fabriek in de buurt van Ankara van haar vrachtwagenmerk MAN. Ook Daimler maakt trucks en bussen in Turkije.

Siemens baat onder meer laboratoria in Turkse ziekenhuizen uit. Het bedrijf heeft zo'n drieduizend medewerkers in het land.