ACM doet inval bij PostNL in zaak mededinging

Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Den Haag dat deze week is gepubliceerd.

Bij de inval zouden computers, telefoons en laptops van de hele raad van bestuur, waaronder die van topvrouw Herna Verhagen, in beslag zijn genomen.

Zorgvuldig

PostNL eiste in de rechtszaak dat in beslag genomen documenten en gegevens niet meegenomen worden in het onderzoek. De rechter stelde het postbedrijf in het ongelijk, omdat de ACM zorgvuldig te werk zou zijn gegaan.

Volgens de uitspraak is "voldoende aannemelijk dat deze documenten relevant zijn in het kader van het onderzoek."

Het onderzoek richt zich op medewerkers van PostNL. Er wordt gekeken wie verantwoordelijk waren voor de vermoedelijke overtredingen.

Onder de pet

PostNL heeft geprobeerd de inval onder de pet te houden. De rechtbank werd gevraagd de uitspraak niet online te publiceren om te voorkomen dat het nieuws over het onderzoek op straat zou komen te liggen nog voordat de ACM heeft kunnen beoordelen of er feitelijk iets aan de hand was.

De rechter ging daar niet in mee, en koos ervoor de uitspraak wat later en deels geanonimiseerd te publiceren.

De ACM wil niet reageren op het nieuws. Een woordvoerder zegt dat de instelling dit bij lopende zaken nooit doet, om het onderzoek niet te verstoren.