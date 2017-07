Lagere omzet Vodafone zonder Nederlandse activiteiten

Dat blijkt vrijdag uit de kwartaalcijfers die het bedrijf heeft gepubliceerd.

De Nederlandse activiteiten zijn onlangs ondergebracht in het samenwerkingsverband VodafoneZiggo.

Verder zaten valutaschommelingen de opbrengsten van het Britse telecomconcern dwars. Toch waren de resultaten solide, waarbij de opbrengsten uit dienstverlening hoger uitvielen dan voorzien.

Vodafone rapporteerde een omzet van 11,5 miljard Britse pond (12,8 miljard euro). Dat betekende een daling met 3,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Exclusief de effecten van wisselkoersen en het afsplitsen van de activiteiten in Nederland viel de omzet 2,2 procent hoger uit.

Topman Vittorio Colao is tevreden. Hij zegt dat de resultaten vertrouwen geven in het behalen van de doelstellingen voor het hele jaar. Met name in Zuid-Europa en in het Verenigd Koninkrijk zijn de cijfers volgens hem beter dan voorzien.