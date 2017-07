Tuinders betalen OM ruim 25 miljoen in fraudeonderzoek

Verder accepteren de tuinders werkstraffen variërend van 60 tot 120 uur per tuinder, meldt het OM donderdag.

Het onderzoek van het OM richtte zich op een 69-jarige ondernemer en in totaal zestien tuinderbedrijven in Noord-Brabant en Limburg.

De grote leveranciers van aardbeien, frambozen, asperges en champignons maakten gebruik van een constructie die vermoedelijk door de 69-jarige hoofdverdachte is bedacht.

Het OM verwijt hem het bedenken en opzetten van een schijnconstructie, waardoor tuinders uit Brabant en Limburg tussen 2006 en 2010 een deel van hun winsten uit de boeken hielden.

Zo werden personeelskosten gedrukt en dachten de tuinders een belastingvoordeel te kunnen behalen.

Oogst

De tuinders verkochten hun oogst nog voordat die geoogst was via een Nederlands bedrijf aan buitenlandse ondernemingen. Het ging om onder meer bedrijven in Polen, Luxemburg en Cyprus. De oogst werd later op een veiling verkocht voor een hogere prijs.

De opbrengst van de veiling ging via Luxemburgse rekeningen naar de directeur van de buitenlandse bedrijven. Hij betaalde de vooraf afgesproken prijs wit aan de tuinders.

Maar het verschil tussen de vooraf vastgestelde prijs en de uiteindelijke opbrengst bij de veiling betaalde hij zwart door aan de tuinders.

Benadeeld

Dit deel werd niet in de Nederlandse administratie van de tuinders gezet en zo uit het zicht van de fiscus gehouden. "Er werd geen belasting over afgedragen. De schatkist is zo benadeeld voor vele miljoenen euro's", meent het OM.

De hoofdverdachte heeft vermoedelijk telkens een flink percentage van de verkoopopbrengst van de geveilde oogst opgestreken. Bovendien had hij sociale premies en loonbelasting moeten betalen voor de arbeiders die hebben geoogst. Dit is volgens het OM niet gebeurd.