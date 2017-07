Goederenoverslag haven Rotterdam gestegen

Dat blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam.

De totale hoeveelheid overgeslagen goederen kwam uit op bijna 238 miljoen ton, tegen iets meer dan 229 miljoen ton in de eerste helft van 2016.

Er werden in de eerste zes maanden ruim 9 procent meer standaardformaat containers (TEU) verwerkt, ofwel bijna 6,7 miljoen containers. Omgerekend naar gewicht groeide de containeroverslag met dik een tiende tot 69,6 miljoen ton.

De overslag van kolen ging met bijna 10 procent omhoog en ruwe aardolie met 9 procent. Bij de overslag van minerale olieproducten was echter een daling te zien met 8,5 procent. Dat kwam vrijwel volledig door een vermindering van de doorvoer van Russische stookolie, als gevolg van de hogere exportbelasting in Rusland.

Het havenbedrijf meldde verder dat het marktaandeel van Rotterdam in de containersector is toegenomen ten opzichte van andere havens tussen Hamburg en Le Havre. Het marktaandeel bedroeg bijna 31 procent, wat het hoogste niveau is in vijftien jaar.

De haven van Antwerpen is een belangrijke concurrent van Rotterdam. In de Belgische havenstad ging de overslag in de eerste helft van dit jaar met een kleine 3 procent omhoog tot meer dan 111 miljoen ton, zo blijkt uit cijfers die eerder week naar buiten kwamen.