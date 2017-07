Easyjet is positiever over toekomst na sterk kwartaal

De Britse prijsvechter profiteert van de nog altijd lage brandstofprijzen en een herstel van de ticketprijzen.

EasyJet boekte afgelopen kwartaal een omzet van 1,4 miljard pond (1,6 miljard euro), bijna een zesde meer dan een jaar eerder.

Daarbij speelde wel mee dat Pasen in deze periode viel, terwijl de opbrengsten in die belangrijke vakantieweek vorig jaar een kwartaal eerder werden geboekt. Het aantal reizigers steeg met bijna 11 procent naar 22,3 miljoen, terwijl het stoelaanbod een kleine 10 procent hoger lag.

Vooruitzichten

Voor het gehele boekjaar, dat eind september wordt afgesloten, voorziet easyJet nu een winst voor belastingen van 380 miljoen tot 420 miljoen pond.

Het bedrijf waagde zich nog niet eerder aan een concrete voorspelling, maar zei donderdag wel dat de vooruitzichten de laatste tijd zijn verbeterd. Winstcijfers over het vorige kwartaal werden niet gegeven.

Brexit

EasyJet had het afgelopen jaar veel last van het Britse besluit om de Europese Unie te verlaten. Het pond stond daardoor stevig onder druk. In een branche waarin het overgrote deel van de kosten in dollars wordt gemaakt, is dat een forse tegenvaller voor een bedrijf dat juist veel omzet behaalt in ponden.

De naderende Brexit stelde easyJet ook voor mogelijke operationele problemen. Het Britse lidmaatschap van de EU stelt het bedrijf in staat vluchten aan te bieden tussen het Verenigd Koninkrijk en andere EU-landen. Daar zullen nieuwe afspraken over moeten worden gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat easyJet hoe dan ook kan blijven vliegen tussen EU-landen wordt een nieuw bedrijf opgetuigd met Wenen als standplaats. Oostenrijk heeft inmiddels een vliegvergunning verleend, meldt de luchtvaartmaatschappij in haar kwartaalbericht.