Hogere omzet Unilever na gestegen ijsverkopen

Het voedings- en wasmiddelenconcern zag de verkopen bij zijn ijsmerken Ben & Jerry's en Magnum flink oplopen. Verder hadden prijsverhogingen een positief effect op de omzet.

Unilever behaalde in het tweede kwartaal een omzet van 14,4 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf neer op een onderliggende groei van 3 procent, wat een fractie sterker is dan in het eerste kwartaal. Daarmee doet Unilever het ook beter dan de markt, die volgens financieel topman Graeme Pitkethly met 2 procent is gegroeid.

Nettowinst

Over de gehele eerste jaarhelft kwamen de opbrengsten uit op 27,7 miljard euro, en liep de nettowinst met dik 22 procent op naar 3,3 miljard euro. Die groei werd behaald ondanks erg lastige omstandigheden in een aantal belangrijke markten, met name Brazilië, India en Indonesië, zei Pitkethly.

Ook in Europa blijft de consument volgens Unilever terughoudend. Desondanks groeide de ijsverkoop, mede dankzij het warme voorjaar, met dubbele cijfers.

''Het ijsseizoen is goed begonnen'', constateerde Pitkethly. Maar ook de nieuwe babylijn van huidverzorgingsmerk Dove, die inmiddels in negentien landen te koop is, zorgde voor een positieve impuls.

Margarinetak

De eerder dit jaar aangekondigde verkoop van de margarinetak vordert wat minder snel dan gedacht. Unilever verwacht nu voor het einde van het jaar het veilingproces te beginnen.

Eerder zei het bedrijf dat tegen die tijd al een koper bekend zou moeten zijn. De ontvlechting van de margarinetak, een van de oudste activiteiten van Unilever, blijkt evenwel wel ''een zeer gecompliceerde klus'', aldus de bestuurder.

Voor de tweede jaarhelft gaat Unilever uit van een versnelling van de omzetgroei. Daarbij rekent het bedrijf erop dat de introductie van nieuwe producten en hogere investeringen in onder meer marketing hun vruchten zullen afwerpen.