Topman Ton Büchner treedt per direct af bij AkzoNobel

Dat maakt de verf- en chemiereus woensdag bekend. Büchner wordt opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker, die tot voor kort verantwoordelijk was voor de divisie Specialty Chemicals binnen AkzoNobel.

Büchner was sinds 2012 werkzaam bij AkzoNobel. Hij heeft volgens het bedrijf zorg gedragen voor een ''significante verbetering" van de prestaties van het bedrijf.

Zelf spreekt Büchner van een moeilijk besluit. ''Maar mijn focus moet nu op mijn gezondheid gericht zijn." De topman lag er eerder ook al enige tijd uit wegens gezondheidsproblemen. Hij kampte toen met een burn-out.

Vanlancker was tot nu toe onder meer verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de afsplitsing van de speciaalchemietak van AkzoNobel. De afsplitsing werd in gang gezet nadat de Amerikaanse branchegenoot PPG interesse toonde in de overname van zijn Nederlandse branchegenoot.

PPG trok zich uiteindelijk terug, maar de interesse leidde wel tot rumoer onder aandeelhouders van het bedrijf. De kwestie sleept zich nog altijd voort.

Volgens president-commissaris Antony Burgmans kan het bedrijf met Vanlancker "momentum blijven bouwen" en zich focussen op het creëren van twee sterke bedrijven.

Elliott

Eerder deze maand zei Büchner nog een gesprek af dat hij zou hebben met aandeelhouder Elliott Advisors. Die aandeelhouder wil nu via een kort geding bij de rechter meer invloed afdwingen bij AkzoNobel.

Het fonds, dat een belang heeft van 9,5 procent, eist nog altijd dat het bedrijf een buitengewone vergadering van aandeelhouders belegt waar het ontslag van Burgmans wordt voorgesteld.

De grootaandeelhouder is niet te spreken over de manier waarop bestuur en commissarissen van AkzoNobel een reeks overnamevoorstellen van PPG naast zich neer hebben gelegd. Vooral Burgmans zou niet bereid zijn geweest met de Amerikanen in gesprek te gaan.