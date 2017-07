Fabrikant van Lada schrapt duizenden banen

De autoriteiten in het district Samara aan de rivier de Wolga waar de autofabriek staat, hebben maandag beloofd dat de ontslagen medewerkers worden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan.

De inmiddels onder Renault vallende AvtoVAZ heeft in de stad Toljatti nog een van de grootste autofabrieken ter wereld en is marktleider in Rusland.

Maar AvtoVAZ kampt sinds 2012 met dalende verkopen en het bedrijf heeft in 2015 en 2016 miljardenverliezen geleden. In 2016 verkocht AvtoVAZ ruim 400.000 auto's van de merken Lada, Renault Nissan en Datsun.

De fabriek stamt uit de tijd van de Sovjet-Unie toen de Italiaanse onderneming Fiat samen met Rusland een goedkope 'Russische Fiat' ging bouwen.

De stad die om de fabriek werd gebouwd, Toljatti, is genoemd naar een Italiaanse communist (Palmiro Togliatti). De eerste auto's rolden in 1970 de fabriek uit. Een basismodel was de VAZ2101, een auto die in Nederland als Lada 1200 is verkocht.