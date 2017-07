Bierbrouwer Heineken gaat bier leveren aan stadion Ajax

Daarmee neemt Heineken het stokje over van Grolsch, meldt Amsterdam Arena maandag. Er worden jaarlijks zo'n anderhalf miljoen pilsjes in het stadion getapt.

Grolsch leverde meer dan twintig jaar lang bier aan het stadion van Ajax. "De Arena en Koninklijke Grolsch hebben in goed overleg besloten de samenwerking te beëindigen", aldus CEO Henk Markerink van Amsterdam Arena.

Naar aanleiding van het aflopen van het contract heeft het stadion meerdere brouwers gevraagd een voorstel te doen. De plannen van Heineken zouden het best hebben gepast.

"De plannen die Heineken heeft voor het stadion komen overeen met onze prioriteiten en toekomstvisie", aldus Amsterdam Arena. De brouwer zou "een nieuwe impuls" moeten geven aan de beleving van bezoekers en zakelijke gasten.

Trots

Geert Minnart, directeur horeca van Heineken Nederland, zegt trots te zijn op de samenwerking. "De Amsterdam Arena is een bijzondere plek in de stad waar je zowel sport, concerten als andere grote evenementen kunt beleven", aldus Minnart. "Met onze Amsterdamse roots mogen we daar met onze bieren natuurlijk niet ontbreken."

Daarnaast zal Heineken helpen bij rondleidingen voor bezoekers en het inrichten van het stadion. Amsterdam Arena wordt op dit moment verbouwd om het stadion geschikt te maken voor het EK in 2020. Er worden dan vier EK-wedstrijden in Amsterdam Arena gespeeld. Binnenkort wordt de naam van het stadion veranderd in Johan Cruijff Arena.

Lef

Grolsch was al voor realisatie van de Amsterdam Arena betrokken bij het stadion. Daarna is de samenwerking eenmaal verlengd tot en met 2017.

"Grolsch toonde lef door nog voordat het stadion er stond met ons dit avontuur aan te gaan. We zijn lang samen opgetrokken, en 21 jaar is een mooi moment om elk onze eigen weg te gaan", stelt Markerink.

"Grolsch heeft de afgelopen jaren haar portfolio significant uitgebreid en wij geloven dat andersoortige investeringen ons nog beter in staat stellen onze ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren", zegt verkoopdirecteur Jacco Potkamp van Grolsch.