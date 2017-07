JPMorgan Chase verhoogt winst dankzij leningen

JPMorgan, naar bezittingen gemeten de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de nettowinst met bijna een tiende oplopen naar ruim 7 miljard dollar (was vorig jaar 6,1 miljard euro). De baten gingen met 3 procent omhoog naar 26,4 miljard dollar. Dat was met name te danken aan de hogere rente en groei van de leningenportefeuille.

De investeringstak zag met name de inkomsten uit de obligatiehandel sterk teruglopen. Dat komt doordat er op de financiële markten een stuk minder te beleven viel dan vorig jaar, toen met name het referendum over de brexit wereldwijd tot hoge handelsvolumes en wilde koersbewegingen leidde.