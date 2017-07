'Tientallen ontslagen bij MediaMarkt in Groningen en Friesland'

Dat melden de kranten Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant vrijdag.

In Leeuwarden verdwijnen 20 van de 57 arbeidsplaatsen, bij de twee winkels in Groningen zou het om 26 van de 103 banen gaan. Ook bij de vestigingen in Drachten, Ede en Den haag dreigen werknemers hun baan te verliezen, schrijven de kranten.

De ontslagen zouden vallen bij verkopers, bezorgers, kantoormedewerkers en beveiligers. MediaMarkt zou de administratie van meerdere winkels willen concentreren in Groningen en de beveiliging en de bezorging gaan uitbesteden. Vorig jaar werden bij de noordelijke winkels al geruisloos achttien medewerkers ontslagen.

Mogelijk heeft de ontslagronde iets te maken met een afsplitsing waar MediaMarkt bij betrokken is. Het moederbedrijf Metro heeft de elektronica-activiteiten - waar ook de keten Saturn onder valt - onder de naam CECONOMY ondergebracht in één bedrijf.

De registratie is deze week afgerond en CECONOMY krijgt later dit jaar een beursnotering in Frankfurt.