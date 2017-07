'Winkelketen C&A weer in de rode cijfers in België'

C&A leed vorig jaar in België een nettoverlies van 19,8 miljoen euro, meldt onder meer de Belgische krant De Tijd vrijdag. In 2015 was dat nog 4,1 miljoen euro. De omzet van de Nederlandse tak daalde met 3,9 procent naar 445 miljoen euro.

Tegen de krant zegt het bedrijf dat in het land sterke prijsverlagingen zijn doorgevoerd. De modebranche heeft het in België moeilijk. Zo ging vorig jaar de Belgische tak van winkelketen MS Mode nog failliet.

Het familiebedrijf is erg zuinig met informatie over de gang van zaken. C&A Europe maakte in 2012 voor het laatst cijfers bekend. Van de afzonderlijke landen waar het bedrijf actief is, komt de laatste jaren alleen nieuws uit België.

Dat de zaken niet goed gaan, wordt op andere manieren wel duidelijk. Eerder dit jaar lanceerde C&A nog een nieuwe strategie om de klant weer voor het bedrijf te winnen. Winkels worden verbouwd en er wordt geïnvesteerd in een betere webwinkel.