Beter Bed laat groei zien in tweede kwartaal

Het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid zijn onverminderd hoog, laat de Brabantse beddenverkoper vrijdag weten.

De totale opbrengsten kwamen op basis van voorlopige cijfers uit op 94,6 miljoen euro, wat neerkomt op de groei van 5,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Winstcijfers maakt Beter Bed pas bekend bij de presentatie van de definitieve halfjaarresultaten op 30 augustus.

Duitsland

Alleen in Duitsland, waar Beter Bed het al geruime tijd moeilijk heeft, nam de omzet nog altijd licht af. Wel was de daling minder sterk dan in het voorgaande kwartaal. Zonder het extreem warme zomerweer in juni zou zelfs sprake zijn geweest van groei, zei topman Ton Anbeek.

In Nederland groeiden de verkopen met dik 6 procent. Ook dat had volgens de topman meer kunnen zijn als het weer wat meer mee had gezeten. ''We hebben hier net zo goed zaterdagen gehad waarop je liever op het strand zat dan op de woonboulevard'', zei Anbeek. ''Dat heeft een grote impact gehad.''

Sängjätten

Verder leverde de overname van het Zweedse Sängjätten een flinke bijdrage aan de groei. Zonder die aanwinst zou de omzettoename beperkt zijn gebleven tot 2,9 procent.

De orderportefeuille stond aan het einde van het tweede kwartaal op 19,8 miljoen euro. Dat is 3,1 procent meer dan een jaar eerder.

Voor het vervolg van het jaar voorziet de topman over de hele linie een aantrekkende omzetontwikkeling. Dat betekent dat het bedrijf in de tweede jaarhelft voor het eerst in lange tijd ook in zijn belangrijkste markt Duitsland weer groei zal laten zien.