'Overheid spendeert vijfde meer aan inhuur extern personeel'

Dat concludeert dagblad AD vrijdag na onderzoek bij vier bestuurslagen in de periode 2014-2016.

Het onderzoek richtte zich op de ministeries, de gemeenten, de provincies en de waterschappen. De uitgaven zijn bij de 148 onderzochte bestuursorganen in twee jaar tijd met 19 procent gestegen naar 2,4 miljard euro.

Volgens de krant overschrijden meer ministeries de rijksnorm dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten naar externe inhuur mag gaan.

Financiën

Het ministerie van Financiën geeft met 272 miljoen euro het meeste uit aan externe inhuur. Ook Infrastructuur en Milieu (252 miljoen euro) en Veiligheid en Justitie (237 miljoen euro) waren in 2016 veel kwijt aan externen. Er was met name vraag naar externe ICT'ers.

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken heeft aan de krant laten weten dat pieken in de werklast worden opgevangen met externen, omte voorkomen dat aanvullend personeel in dienst hoeft worden genomen.

Schokkend

''Schokkend'', stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak in een reactie. Hij benadrukt dat de inhuur van externen duur is en dat de kennis en expertise na vertrek verloren gaat. ''Van externen maak je alleen gebruik als het écht nodig is'', zegt ook VVD-Kamerlid Jan Middendorp.

Zakaria Boufangacha van vakbond FNV noemt de situatie "teleurstellend en zorgwekkend". "Bij de overheid zou juist sprake moeten zijn van een afname van flexibel werk", zegt hij tegen het AD. Volgens hem hebben externen minder perspectief en een slechtere rechtspositie dan de rest van het personeel.