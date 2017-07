NS verkoopt busmaatschappij Qbuzz aan Busitalia

Dat maakt de NS donderdag bekend zonder financiële details te noemen.

Busitalia is volgens een woordvoerder van de NS "een grote solide partij" met ambities voor innovatie en uitbreiding in Europa. De NS benadrukt verder dat de Italiaanse onderneming veel ervaring op het gebied van busvervoer heeft.

Busitalia heeft verder beloofd dat de overname geen gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid en de identiteit van Qbuzz. Ook zullen er geen wijzigingen in de dienstverlening in lopende concessies doorgevoerd worden. Volgens de zegsman zijn de handtekeningen donderdag "met een goed gevoel" gezet.

Kernactiviteiten

De NS heeft de busmaatschappij in juli in de etalage gezet. Er was zowel bij Nederlandse als buitenlandse partijen interesse.

Vorig jaar werd al duidelijk dat er een koper voor Qbuzz gezocht zou worden. De NS kondigde toen aan zich meer op de kernactiviteiten te willen richten en afscheid te nemen van het bus- en tramvervoer.

Het minsiterie van Financiën heeft als aandeelhouder van NS ingestemd met de verkoop. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de transactie nog goedkeuren.

Qbuzz

Qbuzz was sinds 2008 binnen de NS een zelfstandig opererende regionale bus- en tramexploitant. Vorig jaar was het bedrijf actief in de provincies Utrecht, Groningen, Drenthe en Friesland. Dat leverde een omzet van 213 miljoen euro op.

Qbuzz raakte in 2015 in opspraak vanwege misstanden bij de aanbesteding van vervoer in Limburg. Bestuurders van Qbuzz hebben vertrouwelijke informatie ontvangen van een voormalige medewerker van concurrent Veolia.

Het NS-dochterbedrijf had deze ex-werknemer van Veolia via een tussenpersoon ingehuurd, omdat hij nog aan een concurrentiebeding was gebonden. Op deze manier kon de man toch voor Qbuzz ingezet worden.

Busitalia

Bij Busitalia werken in Italië ongeveer vierduizend mensen. Het bedrijf telt zo'n 2.300 bussen, vervoert ongeveer 230 miljoen reizigers per jaar en boekt een omzet van zo'n 350 miljoen euro.

Busitalia is onderdeel van Ferrovie dello Stato Italiane, dat in verschillende landen actief is en een omzet van 8,5 miljard euro boekt.