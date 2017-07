Spanje krijgt EU-boete voor beperkte toegang arbeidsmarkt havens

Buitenlandse laders en lossers konden moeilijker aan de slag in de havens dan Spanjaarden en dat is tegen de EU-regels.

Het Europees Hof van Justitie had Spanje in 2014 al op de vingers getikt maar straft het land nu financieel wegens het dralen met aanpassing van de wet. Inmiddels is dat gebeurd.

In het verleden moesten buitenlandse ondernemingen zich registreren bij een vennootschap die verantwoordelijk was voor het in dienst nemen van havenarbeiders. Dat is in strijd met de regels voor de Europese interne markt.