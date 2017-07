Olieproductie OPEC-landen nog steeds groter dan de vraag

Dat blijkt uit eerste inschattingen van het kartel over de verwachtingen voor de oliemarkt in 2018. De landen ondervinden onder meer concurrentie van de Amerikaanse olieproducenten die vooral hun schalieproductie weten op te voeren.

In juni waren de OPEC-landen goed voor gemiddeld 32,6 miljoen vaten olie per dag. Het huidige niveau overstijgt de verwachte vraag van 32,2 miljoen vaten per dag die de OPEC voor 2018 voorziet. Over de eerste zes maanden van het jaar lag de dagelijkse productie gemiddeld 700.000 vaten boven de vraag.

Het kartel kwam in mei samen met andere olieproducenten waaronder Rusland overeen om de productieverlaging die loopt vanaf 1 januari te verlengen tot eind maart volgend jaar.

Later deze maand komen de landen in Rusland bijeen om te praten over de vorderingen die zijn gemaakt. Daarbij staan verdere productiebeperkingen overigens niet op de agenda.