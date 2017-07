Arriva mag tot 2035 treinvervoer in het noorden verzorgen

De regionale treinconcessies zijn opnieuw aan het bedrijf gegund, melden de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Friesland dinsdag.

De nieuwe concessies gaan in per 13 december 2020. Ieder uur zal er dan in beide richtingen een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden rijden. Zodra het mogelijk is, zullen treinen vanuit Leeuwarden ook stoppen bij Groningen Europapark.

Verder gaat er in de spits elk kwartier een trein tussen Leeuwarden en Sneek rijden en worden er sneltreinen ingezet tussen Groningen en Winschoten. Ook zullen de treinen weer iedere dag richting de Duitse plaats Leer rijden.

Arriva gaat 21 extra treinen inzetten. Achttien daarvan zijn nieuw, hebben stillere motoren en rijden op biodiesel. Verder worden alle treinen voorzien van batterijen die remenergie opslaan. De treinen verbruiken dan minder energie en kunnen stiller wegrijden van een station.

Ook introduceert de vervoerder een telsysteem waarmee in de gaten gehouden kan worden hoeveel reizigers er in de treinen zitten. Reizigers op de perrons kunnen dan ook zien in welk treinstel nog zitplaatsen zijn.

Arriva is sinds 2005 verantwoordelijk voor het treinverkeer in Groningen en Friesland. Deze concessie loopt eind 2020 af. Daarvoor was het in handen van het voormalige NoordNed.