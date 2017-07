Zowel het aantal uitzenduren als de omzet steeg op jaarbasis met 6 procent, meldt brancheorganisatie ABU dinsdag.

In de administratieve sector nam het aantal uren wel af met 1 procent. De omzet daalde met 2 procent.

De industriële sector liet een groei zien van 10 procent in uren en 12 procent in omzet in vergelijking met de eerste helft van 2016.

In de sector techniek was sprake van een stijging van 7 procent in zowel omzet als uren.