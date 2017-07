'Brits handelsakkoord met VS niet voldoende voor compensatie vertrek EU'

Dat zegt de Britse minister van Justitie David Lidington zondag in een interview met de BBC. De minister reageert met de uitspraken op de ontmoeting tussen de Britse premier May en de Amerikaanse president Trump tijdens de laatste G20-top in Hamburg.

In het gesprek met May zei Trump te hopen dat de twee landen spoedig een handelsakkoord kunnen sluiten. Volgens Trump zou dit "snel, heel snel" kunnen plaatsvinden. Op zijn vroegst zou een handelsverdrag tussen de landen overigens pas in 2019 gesloten kunnen worden, wanneer de Britten formeel uit de EU stappen.

Azië

"Het zou op zichzelf niet genoeg zijn, nee", zei Lidington, "maar het is wel iets goeds om te hebben, net als handelsdeals met opkomende economieën als Azië en Latijns-Amerika".

Trump stelde zaterdag te werken aan een vrijhandelsverdrag dat een "heel, heel grote deal wordt en een erg belangrijke deal, die goed is voor onze landen".

Onderhandelingen

Het is een zetje in de rug voor May. Na een forse verkiezingsnederlaag afgelopen maand verloren de conservatieven hun meerderheid in het Britse Lagerhuis.

Hierdoor werd May er electoraal toe gedwongen samen te werken met een andere politieke partij. Dit werd de de Noord-Ierse Democratische Unionistische Partij (DUP).

Door de interne politieke instabiliteit en het verminderde vertrouwen dat de conservatieven onder hun bevolking hadden, zag het Verenigd Koninkrijk zijn positie in de Brexit-onderhandelingen sindsdien verslappen.