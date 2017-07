Ook Den Haag zet belang Eneco in de etalage

Dat schrijft het gemeentebestuur vrijdag in een brief aan de gemeenteraad, waarin gevraagd wordt in te stemmen met het besluit.

Den Haag is met een belang van 16,55 procent de een na grootste aandeelhouder in Eneco. Rotterdam, met meer dan 30 procent de grootste aandeelhouder, besloot eerder al zijn aandelen in de verkoop te doen.

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Ook in andere gemeenten wordt nagedacht over de toekomst van hun deelneming in het energiebedrijf.

Begin dit jaar is door de aandeelhouders van Eneco al besloten om in verband met een eventueel verkoopproces enkele adviseurs aan te stellen. Een van die adviseurs zal een nadere beoordeling moeten maken van de waarde van het bedrijf.