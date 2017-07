'Franse investeerder doet nieuw bod op bottelaar Refresco'

De Fransen hebben 1,62 miljard euro over voor de Nederlandse sap- en frisdrankbottelaar, meldt persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden.

Refresco wimpelde in april een ongevraagd overnamevoorstel van 1,4 miljard euro af. Volgens het bestuur van Refresco bood het voorstel toen geen aanknopingspunten voor onderhandelingen. PAI zou in 2015 ook al in de markt zijn geweest voor Refresco, maar dat koos toen voor een beursgang in Amsterdam.

Refresco produceert onder meer Wicky-limonade, maar maakt ook frisdranken voor Coca-Cola en Pepsi. PAI is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties.

Het aandeel Refresco stond voor het naar buiten komen van het nieuwe overnamevoorstel in het rood, maar schoot daarna tot ruim 4 procent in de plus.