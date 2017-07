Wedkantoor Betsson klaagt in Brussel over Nederland

Het bedrijf is het zat dat Nederland, in weerwil van een Europese richtlijn, de gokmarkt nog niet heeft opengesteld. De Zweden willen dat een procedure die de Commissie in 2006 begon om Nederland te dwingen zijn wetten aan te passen, weer wordt opgestart.

Betsson wil verder dat de Kansspelautoriteit de Nederlandse wet niet langer mag handhaven.

Aangezien die in de optiek van Betsson niet geldig is, zorgt de handhaving door de toezichthouder alleen voor verwarring voor Nederlandse gokkers, betoogt het bedrijf.

Een wet die aan de Europese eisen voldoet, zou die door de toezichthouder veroorzaakte verwarring kunnen wegnemen, meent Betsson.

Een wetsvoorstel over de Kansspelwet werd in juli vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft nog niet gestemd over de wet.