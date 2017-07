'Miljoenenschade voor Duitse bedrijven door Petya'

Dat stelt de Duitse dienst voor cybersecurity BSI zonder een precies bedrag te noemen. Sommige bedrijven moesten hun productie of andere kritische processen een week stilleggen. "En dan is Duitsland er deze keer nog goed vanaf gekomen'', aldus BSI-voorzitter Arne Schönbohm.

Ook in Nederland is nog geen duidelijkheid over hoe hoog de schade door de aanval met de ransomware precies is. Getroffen bedrijven als TNT Express, MSD en APM Terminals stellen tot nu toe dat het nog te vroeg is om de schade te berekenen.

Ook aanleverende bedrijven zoals de transporteurs kunnen dat nog niet inschatten, laat belangenvereniging EVO Fenedex van die groep weten. ''De geleden schade kan nog veranderen als bijvoorbeeld goederen alsnog geleverd worden.''

Het Britse bedrijf Reckitt Beckiser, de producent van onder meer Durex, Calgon en Clearasil, moest donderdag als gevolg van de cyberaanval de omzetprognose naar beneden bijstellen.

Het Duitse verzorgingsmiddelenconcern Beiersdorf zou ''vele miljoenen'' schade hebben geleden, tekende het Duitse magazine Stern op uit de mond van een anonieme manager.

Volgens de BSI zijn de risico's als gevolg van recente cyberaanvallen overigens groter dan gedacht. Bedrijven die het Oekraïense boekhoudprogramma gebruiken waarmee het Petya-virus zich verspreidde, zijn mogelijk besmet. Zelfs als er geen symptomen van een infectie zijn, kan dat het geval zijn, waarschuwt de dienst. Alle computerupdates van na half april moeten als besmet worden beschouwd.