Autoverkoper Pon neemt belang in verkoper luxewagens in VS

Zelf importeert en verkoopt Pon deze merken al in Nederland.

Pon kondigt dat vrijdag aan, zonder te vermelden hoe groot het belang precies wordt en hoeveel ervoor wordt betaald. IndiGo verwacht dit jaar een omzet te draaien van zo'n 700 miljoen dollar (ruim 600 miljoen euro). Het bedrijf telt vierhonderd werknemers bij in totaal tien vestigingen, in Palm Springs, St. Louis, Rancho Mirage en Houston.

Het is de bedoeling dat IndiGo op termijn volledig eigendom wordt van Pon. Het Nederlandse bedrijf is al actief in de Noord-Amerika, maar vooral als producent en verkoper van fietsen. Het brengt in de VS elektrische fietsen van Gazelle en Kalkhoff aan de man. Daarnaast is het eigenaar van de merken Santa Cruz (mountainbikes), Cervélo (racefietsen) en Faraday (e-bikes).

Eerder dit jaar deed Pon een poging om zijn aan de beurs in Amsterdam genoteerde branchegenoot Accell in te lijven.

Het moederbedrijf van merken als Sparta, Batavus en Koga vond het overnamevoorstel te mager, en zag bovendien maar weinig steun onder de eigen aandeelhouders. Pon trok zich daarop definitief terug. Samen hadden de twee Nederlandse grootmachten 's werelds grootste fietsenfabrikant kunnen worden.