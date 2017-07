Japan en EU sluiten vrijhandelsdeal

Beide economische grootmachten sturen hiermee een "sterke boodschap voor open en eerlijke handel de wereld in". Protectionisme biedt geen bescherming, aldus de drie leiders, die zich daags voor de G20-top in Hamburg beloven in te zetten voor "ambitieuze mondiale standaarden" op het gebied van arbeid, veiligheid, milieu en consumentenbescherming.

De belangrijkste bilaterale handelsovereenkomst ooit voor de EU, aldus Juncker. Volgens hem zullen Europese bedrijven hierdoor tot een miljard euro per jaar aan handelstarieven besparen.

De deal biedt veel kansen voor exportbedrijven. Zo kent Japan nu een importheffing van 28,9 procent op harde kazen uit onder meer Nederland. Die wordt na inwerkingtreding van het verdrag in vijftien jaar afgebouwd tot nul. Ook voor de auto-industrie geldt op verzoek van Europese producenten een overgangsperiode.

Importtarieven

Voor 99 procent van de onderlinge handel worden de importtarieven verlaagd. Bijvoorbeeld Europese wijn- en schoenenmakers kunnen profiteren. Beide partijen stellen hun markt voor publieke aanbestedingen aan elkaar open.

Het politieke akkoord moet nog wel worden uitgewerkt. Zo is geen overeenstemming bereikt over de manier waarop conflicten over investeringen moeten worden beslecht. Japan wijst het door de EU gewenste investeringshof ICS vooralsnog af.

Uit de hoek van Greenpeace, Milieudefensie en de SP kwamen negatieve reacties. De deal zou te vrijblijvend zijn qua duurzaamheid en multinationals ''buitensporig veel macht'' geven.

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius heeft nog veel vragen over ''markttoegang, standaarden en bescherming van arbeid en milieu''. Haar D66-collega Marietje Schaake verwelkomt het akkoord. ''Samen met Japan kan de EU tegenwicht bieden aan het protectionisme van Trump en het cynische mercantilisme van China.''